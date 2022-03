Civilisti bežijo iz kamene dobe

V nadaljevanju preberite:

Številni Ukrajinci, ki jim je uspelo pobegniti pred vojno nevarnostjo, zdaj pomagajo drugim v stiski. Moj mož, moji prijatelji in jaz, ki smo se preselili na varno nekje v Ukrajini ali na tujem, zdaj z združenimi močmi koordiniramo evakuacije, pomagamo pri iskanju prevoza in nastanitev ter rešujemo druge logistične težave. Na voljo imamo vse, kar potrebujemo, neomejen dostop do telefonov in spleta, povezavo s koordinacijskim središčem za evakuacije in predvsem možnost, da delamo in razmišljamo v manj stresnem okolju. Poleg tega da pišem ta dnevnik, urejam evakuacijo prijateljeve matere iz Harkova, sestrine prijateljice in njene matere iz okupirane Nove Kahovke in Kahovke na jugu Ukrajine.

V Novi Kahovki so ruske sile topništvo postavile v gosto naseljene bivanjske predele mesta in blizu kritične infrastrukture, zato jim ukrajinska vojska težko odgovarja z ognjem. Sestrina prijateljica si želi, da bi mesto zapustila, »preden se začnejo večje vojaške akcije«. Če se spomnim Andrijeve izkušnje iz kleti, ki so jo obstreljevali, je odhod, dokler je še mogoč, gotovo pametna odločitev. Ne nazadnje je največja usluga, ki jo civilno prebivalstvo lahko naredi vojski, da se umakne in ji ni v napoto.