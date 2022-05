Dan zmage, skrit pod Trgom nebeškega miru

V nadaljevanju preberite:

Kitajski predsednik Xi Jinping je spremljal prenos parade, ki je danes potekala na moskovskem Rdečem trgu, a zanj to ni bil dan zmage. Japonska zasedba Kitajske in številnih drugih azijskih držav se je namreč začela pred Hitlerjevim osvajanjem Evrope in končala po kapitulaciji nacistične Nemčije.

Sedeminsedemdeseto obletnico kitajske zmage nad Japonsko bodo tako zaznamovali šele 3. septembra. Do takrat bo imel Xi Jinping še veliko dela, kajti prav zaradi tega, ker je svetovna javnost osredotočena na njegovega »prijatelja brez meja«, se je pred kitajskim voditeljem odprla šahovnica, na kateri so figure postavljene zelo podobno, če že ne enako, kot jih je ruski predsednik Vladimir Putin opisal v govoru, ki ga je imel pred vojaško parado.