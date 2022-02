Danes je Putinova tarča Ukrajina. Jutri je to lahko neka druga država

»Napad je v teku in položaj se zelo hitro spreminja. Terorizirani smo. Kako se sploh lahko odzovete, ko je vaša država pod napadom?« se je vprašala Olga Tokariuk, ukrajinska novinarka, ko smo jo poklicali na enega najbolj črnih dni v zgodovini njene domovine.

»Sredi Evrope se odvija vojna, Rusija je Ukrajino napadla brez vsakršnega utemeljenega razloga, gre za nekaj, česar v Evropi nismo videli dolgo časa in za nekaj podobnega, kar je Hitler storil v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Ljudje se seveda bojijo za življenja, civilno prebivalstvo se poskuša umakniti, oziroma pobegniti v tiste dele Ukrajine, ki so trenutno še varni. Toda zaradi spremenljive situacije je težko predvideti, kateri deli države bodo dejansko varni v naslednjih urah oziroma dnevnih,« je pojasnila za Delo.

Olga Tokariuk. Foto: Osebni Arhiv

Položaj se zelo hitro spreminja, toda zdaj vsi prebivalci Ukrajine že čutijo posledice napada. Nekateri ljudje so že neposredno občutili vojaški napad, prizadetih je veliko civilistov, ravnokar smo prejeli novico, da so ruske sile bombardirale eno od bolnišnic v regiji Doneck in da so pri tem umrli štirje ljudje. O civilnih smrtnih žrtvah poročajo tudi v regiji Harkov in v Umanu, ki se nahaja v osrednjem delu države, kjer je Rusija izvedla bombni napad.

Ukrajinske sile so po besedah Tokariukove zoperstavljajo ruskim okupacijskih silam, pa tudi napadom, ki prihajajo iz Belorusije. »Agresorska vojska je že utrpela nekaj izgub, uničeno je bilo nekaj letal, tankov, ujeti so bili tudi ruski vojaki. Ravnokar sem tudi videla objavo o tem, kako za ranjene ruske vojake skrbijo v ukrajinskih bolnišnicah. Tudi pod tem brutalnim, nehumanim napadom, Ukrajinci skrbijo za njih.«

Med tistimi, ki so se zatekli v postaje podzemne železnice v Kijevu, so tudi otroci. Foto: Daniel Leal/Afp

Prebivalci Ukrajine so vse od začetka krize kazali izjemno odločnost. V trenutkih groze jih ta po mnenju sogovornice ni zapustila. »Prihajajo poročila o tem, da se veliko prostovoljcev pridružuje odporu. Predsednik Volodimir Zelenski in minister za obrambo sta oba povedala, da bo vlada omogočila orožje vsem Ukrajincem, ki želijo sodelovati v odporu in se pridružiti ukrajinskim silami ter teritorialni obrambi. Med svojimi kontakti imam može, ki se ravno zdaj javljajo zato, da bodo pomagali ubraniti Ukrajino.«

Čakanje na odziv Zahoda

Tako kot večina Ukrajincev, Olga Tokariuk z veliko zaskrbljenostjo razmišlja, kaj bodo prinesli prihodnji dnevi. »Zelo verjetno je, da bi lahko v zelo kratkem prišlo do humanitarne katastrofe, če ne pride do hitrega odziva mednarodne skupnosti in če se Putina ne zaustavi.«

Ukrajinska vojaška vozila med vožnjo mimo kijevskega trga neodvisnosti. Foto: Daniel Leal/Afp

Sprašuje se, koliko Ukrajincev mora umreti, preden bodo sankcije proti Rusiji uveljavljene. Toda hkrati opozarja, da na tej točki ne gre več samo za sankcije. »Rusija je proti Ukrajini sprožila obsežno ofenzivo, ki je prizadela vse dele države, vzhod, zahod, sever in jug. Odgovor na tako velik napad bi moral biti sorazmeren. To so izjemne okoliščine in odziv bi moral ravno tako biti izjemen.«

Ukrepi, ki morda do včeraj niso bili na mizi, bi morali priti v poštev, med drugim tudi izključitev Rusije iz mednarodnih organizacij, verjame sogovornica. Sankcionirati bi bilo treba tudi Putina osebno, Ukrajini pa dostaviti tako vojaško, gospodarsko in humanitarno pomoč. »Zahod bi resnično moral razmišljati zunaj okvirjev in odreagirati hitro, saj se bo Putin ustavil le takrat, ko ga bomo ustavili,« je poudarila. »Danes je njegova tarča Ukrajina. Jutri je to lahko neka druga država.«