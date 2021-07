Delodajalci zahtevajo potrdila o cepljenju

V nadaljevanju preberite:

Covid-19 z novo različico delta vnaša nemir tudi v Italijo. Tudi tam je cepljenih premalo državljanov, zlasti delodajalci pa se bojijo, da jim bo morebitna nova epidemija povzročila dodatne izgube. Nova vladna pravila bodo začela veljati v ponedeljek, omejitve so napovedali tudi na območjih, označenih z rumeno, in celo tistih z belo barvo.



Največ razburjenja je že pred vladnimi odločitvami povzročilo združenje velikih, najbogatejših delodajalcev, ki je objavilo jasno in odločno pismo, v njem pa zahtevajo cepljenje za vse zaposlene.



Magnati zahtevajo, da delavci po dopustu pridejo pred tovarne s potrdilom o cepljenju, digitalnim zelenim potrdilom. Če ne, jih bodo premestili drugam, lahko jim tudi znižajo plačo ali jih po potrebi odpustijo. Potrdila o cepljenju so nujna za zaščito vseh delavcev, so pojasnili v Confindustrii.