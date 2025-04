Diplomatska ofenziva Xi Jinpinga

V nadaljevanju preberite:

Logično je, da je Xi Jinping osebno začel diplomatsko ofenzivo in bo že v ponedeljek začel turnejo po jugovzhodni Aziji. Obiskal bo države, ki jih je ameriški predsednik prav tako prizadel z visokimi carinami: Vietnam, katerega blago je bilo ocarinjeno s 46 odstotki, Kambodžo s 49 odstotki in Malezijo s 24 odstotki. Ne glede na to, da te države sodijo med tiste, katerim je Trump presenetljivo odložil uveljavitev dodatnih carin za 90 dni, si želi kitajski predsednik izkoristiti trenutek šoka in globokega nezaupanja azijskih držav do ZDA ter ponuditi Kitajsko kot veliko zanesljivejšo partnerico v regiji.