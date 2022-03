Do konca leta za dve tretjini manjša odvisnost od ruskega plina

Evropska komisija je predstavila osnutek načrta, po katerem bi bila EU krepko pred leto 2030 neodvisna od ruskih fosilnih goriv, začenši s plinom. »Preprosto se ne moremo se zanašati na dobavitelja, ki nam jasno grozi,« je povedala predsednica evropske komisije Ursula von den Leyen.

Zmanjšanje odvisnosti vključuje več dobav plina, tudi utekočinjenega, iz drugih držav. FOTO: Roman ŠŠipić

Zmanjšanje odvisnosti vključuje več dobav plina, tudi utekočinjenega, iz drugih držav. Več naj bi proizvajali in uvažali biometana in vodika. Hitreje naj bi zmanjševali rabo fosilnih goriv v domovih, stavbah, industriji. Načrt Bruslja predvideva hitrejše postavljanja solarnih panelov na strehah, pospešitev izdaj dovoljenj za obnovljive vire energije (OVE), dekarbonizacijo industrije. Vlada bi morale hitro identificirati območja, ki so primerne za projekte izkoriščanja obnovljivih virov.

Sveženj predlogov vključuje smernice državam EU glede regulacije cen v izrednih okoliščinah ter prerazporejanje visokih dobičkov energetskega sektorja in trgovanja z izpusti na potrošnike. Bruselj bo aprila predlagal zakonodajni akt, po katerem bodo skladišča plina do 1. oktobra morala biti 90-odstotno napolnjena. Lotila se bo tudi delovanja trga elektrike, da bi zajezili širjenje učinka visokih cen plina. Nadaljuje tudi preiskavo proti Gazpromu glede izkrivljanja konkurence.

EU bo z uresničevanjem novega načrta do konca leta znižala uvoz in zmanjšala odvisnost od ruskega plina za dve tretjini. »Krvavo težko bo, a je mogoče,« je ocenil izvršni podpredsednik Evropske komisije za zeleni prehod Frans Timmermans. Namesto uvoza iz Rusije in nadaljevanje financiranja ruskih oligarhov obnovljivi viri po njegovih besedah ustvarjajo nova delovna mesta pri nas, v Evropi.