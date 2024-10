Dodik spet izgubil Banjaluko, a slavi zgodovinsko zmago

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je osrednja volilna komisija še preštevala glasove osmih lokalnih volitev v zgodovini države, so reševalci v okolici Jablanice v porušenih hišah iskali trupla. Za ljudi, ki jih je konec tedna pokopal plaz, najverjetneje ni več upanja, zato preživelih ne iščejo več. Preživeli, ki so se udeležili lokalnih volitev v upanju na korenite spremembe, pa so v večini države in zlasti v večjih mestih bolj kot ne razočarani.