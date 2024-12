Islamistični uporniki so širšo javnost presenetili 27. novembra, ko so izvedli nenaden napad na sirsko vojsko v severni provinci Alep. Po bliskovitem napredoavnju in zavzetju še nekaterih drugih strateško pomembnih točk so davi vkorakali v Damask in razglasili konec vladavine Bašarja al Asada.

Uporniki trdijo, da so s strmoglavljenjem Asada končali pet desetletij vladavine stranke Baas v Siriji. Sporočili so, da si bodo prizadevali za sodelovanje s prijateljskimi narodi za stabilnost in varnost v regiji. Prebivalci Damaska so se podali na ulice, kjer pojejo in plešejo. Nekateri so vdrli v veleposlaništvo Irana, kjer osebje je pobegnilo, nadaljuje pa se tudi osvobajanje ljudi iz zaporov. Med njimi je tudi zloglasni zapor Sednaja v prestolnici, od koder prihajajo poročila o številnih zaprtih v skritih podzemnih celicah.

Asad je dobil azil v Rusiji

Večina svetovnih medijev je poročala, da je Asad zapustil državo, preden so prestolnico Damask davi zavzeli islamistični uporniki, med njimi tudi Rusija. Po nedeljskem poročanju ruskih agencij RIA Novosti in Tass naj bi nekdanji sirski predsednik skupaj z družino dobil azil v Rusiji.

Kljub temu je tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov danes dejal: »Glede tega, kje se nahaja predsednik Asad, vam nimam kaj povedati.«

Rusija je izrazila pripravljenost na pogovore z novimi voditelji Sirije glede prihodnosti ruskih vojaških oporišč v Siriji. FOTO: Grigory Sysoyev/Afp

Rusija je izrazila pripravljenost na pogovore z novimi voditelji Sirije glede prihodnosti dveh ruskih vojaških oporišč v Siriji. »Vidimo obdobje transformacije, skrajne nestabilnosti, zato bosta potrebna čas in resen pogovor s tistimi, ki bodo prišli na oblast,« je povedal Peskov.

Pojasnil je, da trenutno pomembno vprašanje varnosti ruske vojske v Siriji. Sile so tudi že sprejele preventivne ukrepe, ki pa jih ni pojasnil, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Danes se bo na zahtevo Rusije za zaprtimi vrati sestal tudi Varnostni svet Združenih narodov.

ZDA: Ne le besede, pač pa tudi dejanja

Ameriški predsednik Joe Biden je padec Asadovega režima označil kot trenutek zgodovinske priložnosti, a tudi kot trenutek tveganja in negotovosti. Hkrati je napovedal, da bodo ZDA pri politični tranziciji sodelovale z vsemi sirskimi skupinami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predsednik Biden je opozoril, da bodo štela dejanja in ne le besede. FOTO: Louai Beshara/Afp

»Nekatere uporniške skupine, ki so strmoglavile Asada, imajo svoj mračni dosje o terorizmu in zlorabah človekovih pravic,« je Biden dejal v nagovoru iz Bele hiše. Dodal je, da so ZDA »vzele na znanje« nedavne izjave upornikov, ki kažejo, da so se od takrat umirili, in opozoril, da ne bodo ocenjevali le njihovih besed, pač pa tudi dejanja.

Zagotavljanje in zaščita človekovih pravic

Humanitarne razmere v državi so kritične, saj se na milijone otrok in družin sooča s skrajnim pomanjkanjem, je v današnji izjavi opozorila izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell.

Več kot desetletje trajajoča državljanska vojna v Siriji je povzročila ogromno škodo na ključni infrastrukturi, sprožila obsežno razseljevanje prebivalstva in močno omejila dostop do osnovnih storitev, vključno s čisto vodo, sanitarijami, zdravstvenim varstvom, prehrano, zaščito in izobraževanjem, je dodala.

Pri Unicefu pozivajo, naj humanitarnim akterjem zagotovijo varen in neoviran dostop do otrok in družin, ki potrebujejo pomoč. FOTO: Louai Beshara/Afp

Pri Unicefu zato pozivajo vse strani, naj humanitarnim akterjem zagotovijo varen in neoviran dostop do otrok in družin, ki potrebujejo pomoč. To je ključno za hitro povečanje obsega humanitarnega odziva ob naraščajočih potrebah prebivalstva. »Otroci v Siriji so že dovolj trpeli. Zaslužijo si prihodnost miru, dostojanstva in priložnosti,« je še dejala Russellova.

Tranzicija v Siriji bo morala po Türkovem mnenju zagotoviti, da bodo vsi, ki so pod Asadovim režimom storili zločine, zanje tudi odgovarjali. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk pa je izjavil, da bo morala tranzicija v Siriji zagotoviti, da bodo vsi, ki so pod Asadovim režimom storili zločine, zanje tudi odgovarjali.

Pri tem je omenil številne kršitve človekovih pravic, vključno z mučenjem in uporabo kemičnega orožja. »Nujno je treba zbrati vse dokaze in jih skrbno shraniti za prihodnjo uporabo,« je poudaril Türk. Tranzicija bi morala po njegovem mnenju nasloviti tudi problematiko pogrešanih ljudi, je nadaljeval in spomnil, da je med državljansko vojno izginilo več kot 100.000 ljudi.

Iz sveta pozivi k oblikovanju vključujoče vlade v Siriji

Turški zunanji minister Hakan Fidan se je zavzel za oblikovanje »vključujoče« nove vlade v Siriji. »Pričakujemo, da se bodo mednarodni akterji, predvsem Združeni narodi, obrnili na sirsko ljudstvo in podprli vzpostavitev vključujoče vlade,« je dejal v govoru veleposlanikom v Ankari, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Fidal je dodal, da si želijo »novo Sirijo, ki bo imela dobre odnose s sosedami in bo v regijo prinesla mir in stabilnost,« za to pa so pripravljeni nuditi potrebno podporo.

Turčija gosti več kot tri milijone sirskih beguncev. Ankara je izrazila upanje, da jim bo padec Asadovega režima omogočil vrnitev domov.

Prebivalci Damaska so se podali na ulice, kjer pojejo in plešejo. FOTO: Aaref Watad/Afp

Francija bo podprla politično tranzicijo v Siriji, je dejal francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot. Pri tem je poudaril, da bo podpora odvisna od izpolnjevanja zahtev, pri čemer je omenil spoštovanje pravic žensk, manjšin in mednarodnega prava.

Tudi v Pekingu so danes pozvali »vse pomembne strani« v Siriji, naj »najdejo politično rešitev za ponovno vzpostavitev stabilnosti v državi«.

Navzočnost izraelske vojske na tamponskem območju ob meji s Sirijo

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je danes dejal, da je navzočnost izraelskih sil v tamponskem območju ob meji s Sirijo »omejen in začasen korak« s ciljem zagotoviti varnost Izraela sredi negotovih razmer po padcu režima v Damasku. Izraelska vojska, ki je v nedeljo zasedla ozemlje na Golanski planoti, pa je to kasneje označila za svojo četrto fronto.

Jordanija obsoja izraelsko zasedanje tamponskega območja. Izraelska letala so v nedeljo napadla domnevna mesta kemičnega orožja in raket dolgega dosega, da ne bi padla v roke skrajnežev.

Izraelska vojska je ozemlje na Golanski planoti označila za svojo četrto fronto. FOTO: Ammar Awad/Reuters

Sirski observatorij za človekove pravice je v nedeljo poročal, da je do napadov prišlo blizu vojaškega letališča Maze na obrobju Damaska.

Organizacija pa je danes poročala o novih izraelskih zračnih napadih, katerih tarča so bili ponoči položaji sirske vojske in skladišča orožja zračne obrambe v več delih države, med drugim v obalnih provincah Latakija in Tartus.

Izrael je napadel tudi cilje v bližini Golanske planote, vojaške položaje v provinci Dara in uničil skladišče protitankovskega orožja na območju Kalamun severovzhodno od Damaska, je še objavil observatorij.