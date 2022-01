Dolga pot pred Združenimi državami in Rusijo

V nadaljevanju preberite:

Ameriško-ruski dialog o strateški stabilnosti se je po zahtevah Moskve za umik zahodnih varnostnih zavezništev iz Ukrajine in druge ruske bližine v Ženevi končal brez rezultatov, a jih zaradi eksplozivnosti tematike tudi ni bilo pričakovati. Rusija se bo ta teden pogajala še na sedežu severnoatlantske vojaške zveze Nato v Bruslju ter Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) na Dunaju. Namestnica ameriškega zunanjega ministra Wendy Sherman, ki se je v ponedeljek skoraj osem ur pogovarjala z ruskim kolegom Sergejem Rjabkovom, je spet poudarila izbiro Moskve med dialogom in konfrontacijo ter ameriška tesna posvetovanja z evropskimi in drugimi zavezniki in partnerji.