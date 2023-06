Dolgovi in inflacija najedajo bruseljsko blagajno

V nadaljevanju preberite:

Pandemija covida-19, vojna v Ukrajini in energetska kriza so evropske finance postavile na glavo. Z inflacijo so se težave zaostrile. Ker se EU za financiranje orjaških projektov na čelu s 750-milijardnim načrtom za okrevanje zadolžuje, je zvišanje obrestnih mer položaj še poslabšalo.

Nova študija bruseljskega inštituta Bruegel, narejena za evropski parlament, je opozorila na večjo težavo, ki je pred vrati: z višanjem obrestnih mer ECB bodo stroški financiranja dolga čedalje višji. Do leta 2027 naj bi se podvojili. To utegne povzročiti reze v programih, ki so že tako pod pritiskom vse višjih cen.