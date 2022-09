Milijarde naložb, da bi bila tudi pot v službo bolj zelena

V nadaljevanju preberite:

EU bo v obdobju 2021-2027 namenila orjaška sredstva spodbujanju obnovljivih virov, predvsem vetrne in sončne energije, ter spodbujanju naložb za izboljšanje sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja z zamenjavo fosilnih goriv z odpadno lesno biomaso, je povedala evropska komisarka za kohezijo in reforme Elisa Ferreira. Poleg tega bo zagotovljena podpora za vzpostavitev novih energetskih skupnosti, za pretvorbo presežkov električne energije iz obnovljivih virov in povezovanje omrežij za shranjevanje energije. Vse te naložbe bodo prispevale k zmanjšanju odvisnosti Slovenije od fosilnih goriv in dodatno spodbudile njeno preobrazbo v bolj zeleno prihodnost, je napovedala.

Za zmanjševanje velike odvisnosti Slovenije od uporabe osebnih avtomobilov in cestnega prevoza tovora kohezijska politika po njenih besedah spodbuja trajnostno mobilnost v mestih in regijah, da bi alternativni načini mobilnosti postali privlačnejši, vsakodnevno potovanje na delo pa bolj zeleno.