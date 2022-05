Domnevne ruske grožnje Elonu Musku

»Če umrem v skrivnostnih okoliščinah, vas je bilo lepo poznati,« je najbogatejši Zemljan Elon Musk odgovoril na domnevne resne ruske grožnje. Revolucionarni podjetnik je poleg proizvajalca električnih avtomobilov tesla, vesoljskega podjetja Spacex in nekaterih drugih prelomnih ustanov tudi ustanovitelj ponudnika satelitskega interneta Starlink, ki je Ukrajini po ruskem napadu rešil spletne in druge komunikacije. Zato mu je v nedeljo menda grozil nekdanji namestnik predsednika ruske vlade Dmitrij Rogozin.

Nekdanji namestnik predsednika ruske vlade Dmitrij Rogozin. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

»Elon Musk je vpleten v dobave vojaške komunikacijske opreme fašističnim silam v Ukrajini in zato, Elon, boste poklicani na odgovornost na odrasel način, ne glede na to, kako se boste igrali norca,« je menda izjavil ruskim medijem. Zaradi pravil zasebnosti ruskega spletnega komuniciranja v ameriški javnosti še niso neodvisno potrdili nevarnih groženj, znano pa je, da je Musk februarja v nekaj urah odgovoril na prošnjo ukrajinskega namestnika predsednika vlade in ministra za digitalne spremembe Mihajla Fedorova, naj njegovi državi s Starlinkom zagotovi spletne komunikacije. Ruski načrti, da bi napadeno državo odrezali od sodobnih komunikacij, so se izjalovili, in ker so te pogoj za sodobno vojskovanje, je posredno tudi to krivo za vrsto odmevnih ruskih porazov.

»Beseda nacist ne pomeni to, kar misli on,« je tvitnil Musk, ki je na svojem družbenem omrežju sam delil besede sedanjega voditelja ruske vesoljske agencije Roscosmos domačim medijem o informacijah, da z njegovo pomočjo in pomočjo ameriškega Pentagona delujejo »fašistične« vojaške sile Ukrajine. Rogozin je bil namestnik ruskega predsednika vlade v času ruskega zavzetja ukrajinskega Krima.

»To ni smešno!« je tvitnila Muskova mama. Omenjanje morebitnih skrivnostnih okoliščin smrti ni vznemirilo le Maye Musk, tudi nešteti občudovalci njenega sina pozivajo, naj naredi vse za svojo varnost, saj ga človeštvo potrebuje. »Se opravičujem!« je kasneje v nedeljo tvitnil najbogatejši Zemljan, ki živi v skromni hišici v Teksasu le nekaj kilometrov od meje z Mehiko. »Naredil bom vse, da ostanem živ.«