Domnevno ruska raketa vstopila v poljski zračni prostor

Neznani predmet, ki je davi iz Ukrajine vstopil v zračni prostor Poljske, je bila najverjetneje ruska raketa, ki pa je zgolj prečkala poljsko nebo, je danes pojasnil načelnik poljskega generalštaba Wiesław Kukuła​, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Po srečanju sveta za nacionalno varnost, ki ga je sklical predsednik Andrzej Duda, je Kukuła povedal še, da so na teren napotili strokovnjake, ki bodo ugotovili, ali je pri spremljanju projektila morda nastala tehnična napaka.

Da je incident nad vzhodno Poljsko mogoče povezati z današnjim obsežnim ruskim raketnim napadom na Ukrajino, je za poljsko televizijo TVN24 že prej dejal tiskovni predstavnik operativnega poveljstva oboroženih sil Jacek Goryszewski.

Poljske sile so v odzivu povečale bojno pripravljenost zračne obrambe, vzletela sta tudi lovca.

Po navedbah Kijeva so ruske sile ponoči in zjutraj nad Ukrajino iz več smeri izstrelile 122 raket in 36 brezpilotnih letalnikov kamikaz. Zračna obramba je sestrelila 70 odstotkov izstrelkov.

Če je neznani predmet nad Poljsko res raketa, to ne bi bil prvi tak incident. Novembra 2022 je na poljsko vas Przewodó​w blizu meje z Ukrajino padel izstrelek ukrajinske zračne obrambe in terjal dve smrtni žrtvi.