Domoljubje in nacionalizem z roko v roki

Kje vse se zbirajo domoljubi? Ali so morda nacionalisti? Če sežemo po znani misli Charlesa de Gaulla, je razlika med njimi nazorna: domoljubje pomeni imeti rad svojo državo, nacionalizem pa sovražiti vse druge ... Prvi konec tedna v avgustu so se predstavniki independentističnih gibanj z raznih koncev sveta srečali na Korziki, v mestecu Corte v osrčju otoka in srčiki korziškega nacionalizma. Tako imenovane Mednarodne dneve, po korziško Ghjurnate internaziunale, tokrat so bili že štirideseti, so pripravili na prostem ob vznožju citadele, kjer je v bližini univerza, edina na otoku, in kjer smo se med independentisti ob domačinih lahko mešali še naključni turisti. ​

Jasno kot beli dan je, da je na Korziki ob domoljubju ogromno zgodovinsko pogojenega, kar odvratnega nacionalizma, saj ne manjka sovražnih parol, naperjenih proti Franciji in prav tako proti Francozom.