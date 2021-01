Donald Trump ostaja brez tviterja

Demonstracije v Trumpovo podporo med oktobrskim zdravljenjem zaradi covida-19. Foto Samuel Corum/Afp

Demokratska predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi napoveduje nov poskus Trumpšove razrešitve. Foto Erin Scott Reuters

Washington – Na tviterskem račununi ničesar več, družbeno omrežje je ukinilo še vedno aktualnega predsednika ZDA, za katerega je bilo nenehno javljanje milijonom privržencev vsakodnevni ritual. Tam, kjer je bil še v petek popoldne videti video posnetek z obsodbo nasilnega vpada na kongres ter naznanitev, da se ne bo udeležil ustoličenja demokratskega naslednika, so s klikom na modri zapis dosegljiva le še pravila družbe. Pri spletni platformi radikalni korak opravičujejo z nevarnostjo nadaljnjega hujskanja k nasilju po sredinem vdoru Trumpovih privržencev v poslopje ameriškega kongresa.Stotine tviterjevih uslužbencev so pred tem podpisale prošnjo predsedniku upraveza ukinitev računa, saj verjamejo, da so »kot Trumpov megafon« pripomogli k dogodkom s šestega januarja. Vodstvo je soglašalo, vsaj do republikančevega odhoda iz Bele hiše pa je zamrznjen tudi Trumpov račun na facebooku.Predsednik se je v preteklosti ogorčeno spopadal z mogočnimi družbenimi omrežji in je v prepričanju, da so zaradi cenzure proti njemu in drugim prevzeli vlogo izdajateljev, grozil s končanjem njihove zaščite pred tožbami. Za končanje njihove prednosti pred časopisi in številnimi drugimi publikacijami je poskušal blokirati celo vojaško financiranje. Ni se mu posrečilo, demokratski prevzem izvršne in zakonodajne oblasti v ZDA pa najbrž pomeni manj vsaj takšnega pritiska, pa čeprav imajo zamere na monopolni položaj velikih družbenih omrežij tudi številni demokratski politiki.Trump vsaj doslej še ni uporabljal alternativnega portala parler, ki ga vse pogosteje uporabljajo konservativni Američani, a se težave napovedujejo tudi temu. Apple in Google se pritožujeta zaradi pomanjkanja moderiranja in bosta morda umaknila aplikacijo. V težkih časih, ki se mu napovedujejo, bo republikanski predsednik vse težje dosegel svoje privržence. V demokratsko nadzorovanem ameriškem predstavniškem domu z obtožbo hujskanja k vstaji že za ponedeljek nakazujejo nov proces njegove razrešitve. Trumpovih nasprotnikov ne ustavlja niti dejstvo, da bo čez manj kot dva tedna odšel iz Bele hiše.