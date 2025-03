Trump že razmišlja o tretjem mandatu, a na poti je ustava

V nedeljskem intervjuju za NBC News je ameriški predsednik Donald Trump izjavil, da obstajajo načini, kako bi lahko služil še tretji mandat, in dodal, da ga veliko ljudi spodbuja k ponovni kandidaturi. Kljub temu je poudaril, da še ni pravi čas za resne pogovore o tem, saj je do konca njegovega drugega mandata še dolga pot.

Ameriška ustava, natančneje 22. amandma, določa, da nihče ne more biti izvoljen za predsednika več kot dvakrat. Ta amandma je bil sprejet leta 1951, potem ko je Franklin D. Roosevelt štirikrat zaporedoma zmagal na predsedniških volitvah. Trumpova izjava, da razmišlja o tretjem mandatu, je zato sprožila številne pravne in politične razprave o ustavnih omejitvah in morebitnih strategijah, kako zaobiti te prepreke.

»Če verjamete v ustavo, boste Trumpu nasprotovali«

Trumpovi politični nasprotniki so ostro kritizirali njegove ambicije. Newyorški demokratski kongresnik Daniel Goldman je dejal, da gre za še en poskus prevzema oblasti in razgradnje ameriške demokracije. Goldman je republikanske člane kongresa pozval, naj javno nasprotujejo Trumpovim ambicijam za tretji mandat, če verjamejo v ustavo.

Steve Bannon, Trumpov podpornik in politični strateg, je predsednikovo idejo za tretji mandat podprl. Na konservativni politični konferenci je dejal, da želijo Trumpa za predsednika tudi leta 2028. Prav tako je podporo Trumpu izrazila Kayla Thompson, nekdanja pravna pomočnica iz Wisconsina. Dejala je, da bi z veseljem podprla še en njegov mandat, saj verjame, da ZDA potrebujejo njegovo vodstvo, sicer da bodo nazadovale, piše AP.

Ameriški podpredsednik J. D. Vance bi lahko kandidiral za predsednika na volitvah 2028, ko se bo Trumpu iztekel drugi mandat. FOTO: Jim Watson/Reuters

Profesor ustavnega prava Jeremy Paul pa je poudaril, da ni pravnih argumentov, ki bi Trumpu omogočili tretji mandat. Ameriški predsednik je v intervjuju z NBC prav tako izpostavil idejo, da bi na naslednjih volitvah lahko zmagal trenutni podpredsednik ZDA J. D. Vance, on pa bi prevzel njegov položaj. Profesor volilnega prava Derek Muller je opozoril, da 12. amandma preprečuje, da bi nekdo, ki ni upravičen do predsedniškega mandata, lahko kandidiral za podpredsednika.

Trump ni tako priljubljen, kot trdi sam

Kljub pravnim in ustavnim omejitvam je Trump prepričan, da bi Američani podprli njegov novi mandat zaradi njegove priljubljenosti. A podatki statističnega urada Gallup kažejo, da naklonjenost javnosti vendarle ni tako visoka, kot trdi sam. Medtem ko je dosegel največ 47 odstotkov podpore v Gallupovih anketah, so prejšnji republikanski predsedniki dosegli precej višje ocene. George W. Bush in George H. W. Bush sta na vrhuncu dosegla tudi do 90 odstotkov.

Trumpove ambicije za tretji mandat so sprožile številne razprave in odzive, tako med politiki in pravniki kot med volivci. Čeprav je še vedno nejasno, kako resno razmišlja o tretjem mandatu, pa je očitno, da njegove izjave odpirajo pomembna vprašanja o prihodnosti ameriške demokracije in ustavnih omejitvah.