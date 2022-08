Dr. Leon Cizelj: Osebno me skrbijo operaterji, ki so že mesece pod pritiskom

V nadaljevanju preberite:

Po petkovem napadu na jedrsko elektrarno v Zaporožju, največjo v Evropi, ko je ugasnil eden od treh delujočih reaktorjev, je vodja mednarodne agencije za jedrsko energijo IAEA Rafael Grossi pozval k takojšnjemu končanju tamkajšnjih spopadov, saj da je nevarnost jedrske nesreče realna. Generalni sekretar OZN António Guterres je vsak napad na elektrarno označil za samomorilski.

Toda vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu »Jožef Stefan«, profesor dr. Leon Cizelj miri, da je za nas in večino Evrope skrb odveč. Tudi po najhujšem scenariju Zaporožje ne bi bilo primerljivo s černobilsko nesrečo leta 1986, saj imajo zaporoški reaktorji bistveno drugačno, bolj robustno zasnovo. Nevarnost za zdravje bi v najhujšem primeru segala v radiju od 20 do 30 kilometrov.

V intervju s Cizljem med drugim preberite, kaj bi to pomenilo za tamkašnje prebivalce in zakaj so pri IAEA in OZN vendarle zaskrbljeni zaradi dogajanja v Zaporožju.