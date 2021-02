Draghi na pogovorih dobil podporo več strank

FOTO: Alessandra Tarantino/AFP

Mandatar za sestavo nove italijanske vladeje danes nadaljeval pogovore s parlamentarnimi strankami. Med drugim so mu podporo izrekli v levosredinski Demokratski stranki (PD), stranki Živa Italijain desnosredinski Naprej Italiji. S predstavniki Gibanja pet zvezd in Lige, ki sta ključni, se bo srečal v soboto.Nekdanji premier Renzi, ki je z izstopom svoje stranke iz dosedanje koalicije povzročil padec vlade pod vodstvompogovorih odločno podprl Draghija. »Draghijevo vlado bomo podprli ne glede na to, koliko tehnokratskih in koliko političnih ministrov bo imela,« je izpostavil po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.Nekdanjega predsednika Evropske centralne banke (ECB) je pri sestavljanju nove italijanske vlade podprl tudi vodja PD, ki je prav tako članica odhajajoče vlade,. »V okviru zaupanja, ki smo ga potrdili, smo profesorju Draghiju predstavili svoje skrbi in predloge,« je povedal po pogovorih.»Potrdili smo polno podporo vladi z vsemi najboljšimi silami gospodarske in kulturne politike,« pa je po srečanju z mandatarjem za sestavo vlade povedal podpredsednik desnosredinske Naprej Italije. Podpora Draghijevi vladi po njegovih besedah ne pomeni »rojstva nove politične večine, ampak vlado najboljših v službi Italije in Italijanov«, je dodal. S tem je nakazal, da njegova stranka ostaja zvesta desnosredinski opoziciji, v kateri sta še skrajno desni stranki Bratje Italije in Liga.Bratje Italije so medtem na pogovorih odločno zavrnili možnost, da bi podprli vlado pod vodstvom nekdanjega predsednika ECB.V soboto se bo mandatar za sestavo nove italijanske vlade sestal še s predstavniki ključnih dveh strank. To sta populistično Gibanje pet zvezd, ki je trenutno v vladi, in Liga, ki je v opoziciji.Gibanje bi lahko Draghi na svojo stran pridobil tako, da bi vlado sestavil iz strokovnjakov in politikov. V tej največji parlamentarni stranki namreč nasprotujejo tehnični vladi, navaja Ansa.Salvini pa je v minulih dneh nakazal, da bi lahko Liga za omejeno časovno obdobje podprla vlado pod vodstvom 73-letnega finančnika. A je za pogoj postavil, da v njej ne sme biti gibanja.V soboto popoldne se bo Draghi predvidoma sestal tudi s socialnimi partnerji. Več voditeljev strank, ki so se danes sestali z njim, je medtem napovedalo, da bo mandatar opravil še drugi krog pogovorov s strankami. Po neuradnih informacijah naj bi ta potekal v ponedeljek.