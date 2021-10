V Rimu in Trstu bodo šli v drug krog županskih volitev

Drugi krog tudi v Trstu

V več drugih večjih mestih bodo župane verjetno dobili že po prvem krogu volitev. FOTO: Vincenzo Pinto/Afp

Večinoma odločili v prvem krogu

Župansko tekmo v večnem mestu ob Tiberi je glede na vzporedne volitve italijanske radiotelevizije RAI dobil kandidat neofašistične stranke Bratje Italije. Zanj je glasovalo med 27 in 31 odstotkov volivcev. Drugo mesto je osvojil nekdanji gospodarski ministers podporo od 26,5 do 30,5 odstotka glasov.Dosedanja županja iz vrst populističnega Gibanja pet zvezdpa si glede na rezultate vzporednih volitev deli tretje mesto z nekdanjim ministrom za industrijoiz sredinske stranke Akcija. Vzporedne volitve obema napovedujejo med 16,5 in 20,5 odstotka podpore.V Trstu je največ glasov dobil dosedanji desnosredinski župan, ki je glede na rezultate vzporednih volitev prejel med 46 in 50 odstotkov glasov. Tako bo verjetno v Trstu potreben drugi krog županskih volitev, v katerem se bo z Dipiazzo predvidoma pomeril predstavnik leve sredine, podpredsednik deželnega parlamenta Furlanije - Julijske krajine in nekdanji senator, ki je prejel med 29 in 33 odstotkov glasov.Volitev v prestolnici FJK se je po poročanju tržaškega časnika Primorski dnevnik udeležilo 46 odstotkov volilnih upravičencev, kar je sedem odstotnih točk manj kot leta 2016.V več drugih večjih mestih bodo verjetno župane dobili že po prvem krogu volitev, ki so se začele v nedeljo, končale pa danes. V Milanu se vnovična zmaga obeta dosedanjemu levosredinskemu županu, ki je prejel med 54 in 58 odstotkov glasov, kažejo rezultati vzporednih volitev, na spletu poroča RAI.Lokalne volitve v Italiji so potekale v okoli 1300 občinah, na katerih je lahko sodelovalo 12 milijonov volivcev. V Kalabriji pa so potekale nadomestne volitve po smrti predsednika deželne vladeoktobra lani. Volitve so zaradi koronske krize enkrat že preložili.