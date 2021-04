Družina Castro formalno sestopa z oblasti

V nadaljevanju preberite:

Na Kubi začenjajo šteti čas po novem. Doslej je veljalo, da se je zgodovina z vsem dobrim in velikim začela, ko so Fidelovi bradači na novo leto 1959 vstopili v Havano. Zdaj je napočil čas, da se čisto na vrhu države in partije nihče več ne piše Castro. Menjavali so se papeži in predsedniki po svetu, spreminjali so se sistemi, samo Castrovi so bili večni. Zdaj se je Raúl Castro pri 89 letih odločil, da bo čuval vnuke in bral knjige. Njegov vsemogočni brat Fidel je umrl pred petimi leti.