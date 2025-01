Dunaj poskuša umiriti Bruselj

V nadaljevanju preberite:

Zaradi verjetne izvolitve vodje­ svobodnjakov (FPÖ) Herberta Kickla na kanclerski položaj EU skrbi, kakšna bo prihodnja politika vlade na Dunaju, v kateri bo taktirka v rokah stranke skrajne desnice. Zunanji minister Alexander Schallenberg, ki bo po odstopu Karla Nehammerja opravljal funkcijo predsednika vlade do izvolitve novega kanclerja, je na pogovorih s predstavniki institucij EU v Bruslju poskušal delovati pomirljivo.

Že v času, ko je bil pod kanclerjem Sebastianom Kurzem notranji minister (2017–2019), so se tuje partnerice spraševale o zanesljivosti Avstrije pri izmenjavah kočljivih obveščevalnih informacij. V programu za septembrske volitve, ki so ga naslovili Trdnjava Avstrija, trdnjava svobode, so se svobodnjaki zavzeli za »razum namesto za vojno hujskaštvo v imenu tujih sil«. EU se na vsakem koraku usmerja v zaostrovanje, ki bi se lahko končalo s tretjo svetovno vojno, so zapisali.