V nadaljevanju preberite:

Konec tedna je svetu prinesel dve dobri novici: Kitajska in ZDA sta se pogajali o končanju trgovinskega spora, Indija in Pakistan pa sta dosegla dogovor o prekinitvi ognja. Obstaja torej upanje, da se dve veliki vojni vendarle ne bosta zgodili. Ena je trgovinska, druga oborožena, vendar sta obe globalno nevarni in bi ju občutili vsi – ne glede na to, kako daleč od bojne črte smo.