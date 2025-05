Američan, ki je bližje Frančišku kot Trumpu

V nadaljevanju preberite:

Sto triintrideset mož v škrlatnem je v četrtem glasovanju odločilo: novi papež je Robert Francis Prevost, prvi iz avguštinskega reda in prvi Američan na tem položaju. Pred konklavom je sodil le v širši krog favoritov, glavna ovira za izvolitev pa naj bi bil ravno njegov izvor. Ko gre za okolje, pomoč revnim in prebežnikom, so njegova stališča podobna Frančiškovim, zato zelo drugačnega papeža ne gre pričakovati, a izbran je bil v zelo zahtevnih in negotovih časih, tako da ga čaka vse prej kot lahko delo.

Novi papež Leon XIV. je vernike v svojem prvem nagovoru z balkona bazilike svetega Petra nagovoril v italijanščini. »Mir z vsemi vami,« so bile njegove prve besede. »Dragi bratje in sestre, to je prvi pozdrav ponovno vstalega Kristusa. Rad bi vam izročil pozdrav miru, ki bo dosegel vaše družine in vse vas, kjerkoli ste,« je dejal zdaj že nekdanji kardinal Robert Francis Prevost, ki na stavnicah pred in med konklavom ni kotiral najvišje. Za glavna favorita sta veljala italijanski kardinal Pietro Parolin, ki je pod Frančiškom opravljal naloge vatikanskega državnega tajnika, in filipinski kardinal Luis Antonio Tagle.