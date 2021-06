Dve islamofobiji: podobni ali povsem različni

V nadaljevanju preberite:

»Kitajska oblast je v ujgurski avtonomni pokrajini Xinjiang ustvarila distopično prizorišče pekla v strašljivem obsegu,« je izjavila Agnès Callamard, generalna sekretarka organizacije Amnesty International, potem ko je bilo v četrtek objavljeno 160 strani dolgo poročilo o novih pričevanjih in dokazih za hude kršitve pravic Ujgurov, Kazahov in pripadnikov drugih muslimanskih manjšin.



V dokumentu Kot da smo sovražniki v vojni: kitajsko množično zapiranje, mučenje in preganjanje muslimanov v Xinjiangu je skupina za odzive na krize, ki deluje v okviru organizacije Amnesty International, objavila več deset osebnih zgodb nekdanjih zapornikov v taboriščih za prevzgojo in zaporih. Vsi ti ljudje pričajo o skrajnih ukrepih, ki jih kitajska oblast v zadnjih štirih letih izvaja predvsem zato, da bi izkoreninila versko tradicijo, običaje in območne jezike muslimanskih skupin, med katere poleg Ujgurov in Kazahov spadajo še Uzbeki in Kirgizi, Tadžiki in Hui.