Dve resnici o ameriških obračunavanjih

Demokrati so pokazali policiste vojaške veterane, ki so povedali, da se tako kot 6. januarja v prestolnici niso bali niti v Iraku ali Afganistanu. Kričečo množico so imenovali »Trumpova sodrga« in zagotavljali, da bo sporni republikanec spet poskusil kaj podobnega, če mu bodo le dovolili. Za republikanskega senatorja iz Južne Karoline Lindseyja Grahama je to navadna farsa.