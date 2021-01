Dve tretjini anketirancev meni, da je stanje kritično in ukrepi nujni

Rezultati so nekoliko različni po državah

Tudi vse pogostejše poplave so posledica podnebnih sprememb. FOTO: Paul Ellis/AFP

Največ glasov za ohranjanje gozdov in zemljišč

Več kot 1,2 milijona ljudi iz petdesetih držav sveta je sodelovalo v doslej najobsežnejši anketi o podnebnih spremembah, ki jo je v sodelovanju z oxfordsko univerzo v lanskem oktobru in decembru opravil Program Združenih narodov za razvoj (UNDP). Kar dve tretjini anketirancev je mnenja, da je stanje na področju podnebnih sprememb kritično in da zahteva hitro ukrepanje , poroča danes britanski BBC.Zanimiv podatek je, da je skoraj polovica anketirancev zelo mladih, starih med štirinajst in osemnajst let. To je verjetno posledica načina anketiranja. UNDP je namreč vprašalnik o podnebnih spremembah objavil v oglasih v aplikacijah za igre na mobilnih telefonih v petdesetih državah sveta. Vprašalnik je izpolnilo okrog 1,22 milijona ljudi različnih starosti, spolov in stopenj izobrazbe, a kot rečeno, skoraj polovica oziroma 550.000 mlajših od osemnajst let. Kar kaže na to, da mlade prihodnost planeta zelo skrbi. Štiriinšestdeset odstotkov vseh anketirancev je ocenilo, da so podnebne spremembe zelo resen problem in da morajo države nujno ukrepati.Delež prepričanih je sicer po posameznih državah nekoliko različen. Tako na primer v Veliki Britaniji in Italiji znaša kar 81 odstotkov, medtem ko je v Moldaviji o nujnosti ukrepanja proti podnebnim spremembam prepričana natanko polovica anketirancev. Novi ameriški predsednikje skozi to anketo dobil potrditev za enega svojih prvih ukrepov, za ponoven pristop ZDA k pariškemu sporazumu, saj je za takojšnje ukrepanje bilo 65 odstotkov ameriških anketirancev.Rezultati ankete za UNDP niso presenečenje, pravi njihova strateška svetovalka. »Ljudje vendar vidijo, kaj se dogaja, in so prestrašeni zaradi obsežnih požarov v Avstraliji in Kaliforniji, zaradi orkanskih neurij v Karibih in zaradi obsežnih poplav v jugovzhodni Aziji. Ugotavljajo, da je to res težava in da je treba nekaj storiti.«Anketiranci so ocenjevali tudi, kateri ukrepi so najbolj nujni za ustavitev podnebnih sprememb. Največ, 54 odstotkov jih je ocenilo, da je treba ohranjati gozdove in zemljišča, 53 odstotkov jih je za povečano uporabo obnovljivih virov energije, kot sta sonce in veter, 52 odstotkov jih zahteva bolj okolju prijazno kmetovanje, 50 odstotkov pa je glasovalo za več vlaganj v zeleno gospodarstvo in delovna mesta.Izvajalci ankete pa pravijo, da tega množičnega ljudskega glasovanja niso naključno pripravili prav v tem času. Letos bo namreč v Glasgowu od lani preložena podnebna konferenca Združenih narodov. »V to razpravo in proces odločanja svetovnih voditeljev smo hoteli vnesti tudi glas ljudi,« pravi Cassie Flynn.