EasyJet bo zaradi pomanjkanja kadra zmanjšal število letalskih sedežev

V britanskem nizkocenovnem letalskem prevozniku EasyJetu so objavili, da bodo poleti na nekaterih letalih odstranili določen del sedežev, kar jim bo omogočilo, da bo lahko lete opravljali z manj kabinskega osebja, piše BBC.

Tudi ta letalska družba se bori s pomanjkanjem osebja, pri čemer se poskuša vrniti na raven poslovanja pred izbruhom pandemije. V svoji floti z oznako A319 nameravajo odstraniti zadnje vrste sedežev, kar bo omogočilo lete s tremi kabinskimi zaposlenimi namesto s štirimi.

EasyJet namerava v svoji floti z oznako A319 odstraniti zadnje vrste sedežev, kar bo omogočilo lete s tremi kabinskimi člani namesto s štirimi. FOTO: Leon Vidic/Delo

To bi seveda omejilo tudi število potnikov na krovu, in sicer na največ 150. Pri EasyJetu ob tem dodajajo, da bi tovrstni leti še vedno izpolnjevali predpise britanske Uprave za civilno letalstvo (Civil Aviation Authority) o zahtevanem številu kabinskega osebja, pri čemer to temelji na številu fizičnih sedežev in ne samih potnikov na krovu letala.

Prepričani so tudi, da bo napovedana sprememba prinesla »dodatno odpornost in prilagodljivost« v njihovo poslovanje.

Številne letalske družbe, ne le EasyJet, zaposlujejo novo kabinsko osebje, in sicer kot zamenjavo za osebje, ki so ga med upadom poslovanja zaradi pandemije odpustili. Strokovnjaki napovedujejo, da se bodo kadrovske težave letalskih prevoznikov nadaljevale še okoli leto dni.