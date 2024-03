Edini sogovornik Xi Jinpinga je zahodni kapital

V nadaljevanju preberite:

Edini resni sogovornik Komunistične partije Kitajske je že dolgo kapital. In edini argument, ki ga je kitajski partijski in državni voditelj Xi Jinping pripravljen upoštevati in nato na podlagi tega morda celo malce spremeniti katerega od segmentov svoje politike, je prav to, ali bodo zahodne naložbe nadaljevale tržno idilo na kitajskih tleh ali našle kakšno boljše območje za dobičkonosno oplemenitev.