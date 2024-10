Eksodus iz južnega Libanona, etnično čiščenje na severu Gaze

Medtem ko je v Izrael ponovno prišel ameriški zunanji minister Antony Blinken in ko je iranski zunanji minister Abas Aragči nadaljeval svojo »turnejo« po Bližnjem vzhodu (ki jo bo nadaljeval v Rusiji), izraelska vojska ob množičnem pobijanju in rušenju na severu Gaze stopnjuje tudi napade na južni Libanon in Bejrut, Hezbolahove rakete pa letijo vse globlje v notranjost Izraela. V Tel Avivu so tako dane razglasili izredne razmere. Prekinitev ognja – tako na območju Gaze kot v Libanonu – je v tem trenutku velika iluzija. Veliko realnejša opcija je širjenje vojne.

Po podatkih Združenih narodov, katerih oporišča v južnem Libanonu (misija UNIFIL) so bila v zadnjih dneh prav tako tarča izraelskih napadov, je vrh izraelske vojske evakuacijske naloge (ukaze) do zdaj izdal že za četrtino libanonskega ozemlja. Zaradi konstantnega izraelskega bombardiranja je moralo svoje domove v južnem Libanonu in tudi drugod v mesecu dni zapustiti že več kot 1,2 milijona prebivalcev.

To je v Libanonu, obubožani in skoraj padli državi, ki zaradi vojne med Izraelom in Hezbolahom hodi po robu notranjega konflikta, obenem pa še vedno gosti sto tisoče beguncev iz sosednje Sirije, ustvarilo hudo humanitarno katastrofo. Po podatkih humanitarnih organizacij v Libanonu v tem trenutku pod pragom revščine živi več kot 80 odstotkov prebivalstva.

Izraelske bombe so v nočnih urah padle tudi v bližino Univerzitetne bolnišnice Rafika Haririja v Bejrutu, največje bolnišnice v državi. FOTO: Yara Nardi/Reuters

»Prebujeni« Hezbolah

Izraelska vojska je danes še naprej bombardirala in raketirala cilje v južnem Libanonu ter četrti Bejruta z večjo prisotnostjo Hezbolaha. Izraelske bombe so v nočnih urah padle tudi v bližino Univerzitetne bolnišnice Rafika Haririja v Bejrutu, največje bolnišnice v državi – po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje je bilo v napadu ubitih trinajst ljudi. Šiitsko gibanje, ki je bilo po izraelskem napadu na komunikacijske naprave, kontinuiranemu bombardiranju raketnih izstrelišč in atentatu na šejka Hasana Nasralo precej oslabljeno in v stanju šoka, je v zadnjem tednu dni očitno konsolidiralo svoje vrste in znova vzpostavilo linijo poveljevanje.

To dokazuje močno povečano število njihovih raketnih napadov na severni Izrael ter tudi v izraelski notranjosti: libanonski viri trdijo, da je Hezbolah v zadnjih dneh za povračilne napade na Izrael prvič uporabil tudi rakete srednjega dosega. Ena izmed njih je danes padla v bližino Tel Aviva, kjer so zjutraj in dopoldan tulile sirene. Več raket je pristalo tudi v bližini oporišča izraelske vojaške mornarice pri Hajfi. Iz Hezbolaha so pred tednom dni sporočili, da bodo v odgovoru na izraelske napade »spremenili svojo strategijo«. Hezbolahovo uporabo raket srednjega dosega, ki bi lahko močno spremenile intenzivnost konflikta, je mogoče razumeti tudi v tem kontekstu – in seveda kot strategijo, ki jo narekujejo v Teheranu.

Med zaostrovanjem vojne med Izraelom in Hezbolahom se stopnjuje groza na severu Gaze, kjer je izraelska vojska v zadnjih dveh dnevih ubila 115 ljudi. FOTO: Islam Ahmed/AFP

Strahote v severni Gazi

Med zaostrovanjem vojne med Izraelom in Hezbolahom se stopnjuje groza na severu Gaze, kjer je izraelska vojska v zadnjih dveh dnevih ubila 115 ljudi. Proces etničnega čiščenja – dejansko genocida – na severu palestinske enklave, katerega cilj je izgon celotnega prebivalstva in pripojitev okupiranega ozemlja, se stopnjuje iz ure v uro. Ameriški in iranski zunanji minister – ob vseh drugih, ki že več kot letno dni glasno molčijo in sodelujejo v zločinih proti človečnosti, zločinih človeštva – na svoji bližnjevzhodni misiji seveda ne bosta naredila nič, da bi predvidljiv tok dogodkov zaustavila.