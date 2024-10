Netanjahu obtožil Hezbolah, da ga je skušal ubiti

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v soboto obtožil libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, da ga je skušalo ubiti, potem ko je proti njegovi rezidenci v Cezareji izstrelilo dron. Ob tem je zagotovil, da bo vsakdo, ki bo skušal škodovati Izraelcem, plačal visoko ceno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Poskus Hezbolaha, zaveznika Irana, da bi umoril mene in mojo ženo, je bil huda napaka,« je v soboto sporočil Netanjahu. »Vsakdo, ki bo poskušal škodovati državljanom Izraela, bo plačal visoko ceno,« je dodal.

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je v soboto pojasnil, da je brezpilotni letalnik zadel stavbo v Cezareji, medtem ko je poskušal zadeti predsednika vlade. Cezareja leži približno 20 kilometrov južno od mesta Haifa.

Libanonska skupina, ki jo oborožuje in financira Iran, ni prevzela odgovornosti za napad z dronom, vendar je misija Irana pri Združenih narodih pozno v soboto sporočila, da je to izvedel Hezbolah.

Libanonsko gibanje je le sporočilo, da je v soboto proti Izraelu izstrelilo salvo 115 raket, med drugim proti oporišču v bližini Haife. Zaradi šrapnela je umrl človek v kraju Akra, v bližini Haife pa je bilo ranjenih najmanj pet ljudi.

Bejt Lahija je mesto na skrajnem severu enklave v bližini meje z Izraelom. Izraelska vojska je v izjavi še sporočila, da gre za aktivno vojno območje. FOTO: Omar Al-qattaa/AFP

V izraelskem napadu na severu Gaze ubitih najmanj 73 ljudi

V izraelskem napadu v soboto na mesto Bejt Lahija na severu Gaze je bilo ubitih najmanj 73 ljudi, med njimi ženske in otroci, so sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. Še več deset drugih je bilo ranjenih, številni so ujeti pod ruševinami.

Izraelske oblasti so sporočile, da preverjajo poročila o žrtvah. So pa dodale, da palestinske oblasti v Gazi po njihovem mnenju pretiravajo, saj da se podatki ne skladajo s podatki izraelske vojske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predstavniki oblasti v Gazi so sporočili, da so izraelske sile v napadu zadele prenatrpano stanovanjsko območje in med drugim uničile celotni stanovanjski kompleks, poroča palestinska tiskovna agencija Wafa.

Le nekaj ur pred tem so iz mesta na severu enklave poročali o obstreljevanju v tamkajšnji indonezijski bolnišnici.

Bejt Lahija je mesto na skrajnem severu enklave v bližini meje z Izraelom. Izraelska vojska je v izjavi še sporočila, da gre za aktivno vojno območje.