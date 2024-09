Eksodus iz južnega Libanona spominja na Gazo

V nadaljevanju preberite:

Izraelsko vojaško letalstvo še naprej bombardira cilje v južnem Libanonu. V dveh dneh je bilo v izraelskih napadih ubitih najmanj 600 ljudi, okoli 2000 pa je bilo ranjenih. Z juga Libanona – južno od reke Litani – se proti Sidonu in Bejrutu že vse od ponedeljkovega jutra valijo neskončne kolone avtomobilov. Pred izraelskimi bombami in raketami na jugu Libanona in tudi v dolini Beka, kjer je prisotnost šiitskega gibanja Hezbolah najmočnejša, ni varen nihče. Izrael in Hezbolah sta v vojni.

Od tega, kako se bo razvijala vojna med Izraelom in Hezbolahom, ki so jo izraelske skrajno desne oblasti izzvale namenoma in mehansko predvidljivo, pa bo zagotovo odvisno tudi od Irana.