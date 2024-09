Izrael in Hezbolah ponovno na robu velike vojne

V nadaljevanju preberite:

Izraelska napoved – dejansko kar vojna napoved – vrnitve razseljenega prebivalstva na sever države bi zategadelj bilo lahko ta prelomna točka. In to tudi zaradi vse bolj napetih odnosov v izraelskem vojnem kabinetu in varnostnih strukturah: predsednik vlade Benjamin Netanjahu namreč zaradi pritiska svojih mesijanskih, rasističnih in genocidnih koalicijskih partnerjev – ti nasprotujejo vpoklicu ultra ortodoksnih Judov v oborožene sile – že dlje časa namerava odstaviti obrambnega ministra Joava Galanta - ki vpoklic zagovarja.

Do spora med Netanajhujem in Galantom, ki sicer zagovarja vojno s Hezbolahom, glede Gaze pa v nasprotju s predsednikom vlade ne verjame v »totalno zmago«, je prišlo tudi med nočnim zasedanjem vojnega kabineta, saj je Netanjahu kljub pritiskom iz Združenih držav, da naj tega nikakor ne naredi, očitno za lastno politično preživetje v politično in varnostno izjemno občutljivem trenutku pripravljen na zahtevo najbolj skrajnih sil v Izraelu žrtvovati svojega ključnega človeka, sicer načrtovalca množičnega pokola.