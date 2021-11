Eksplozijo v Liverpoolu zakrivil iraško-sirski spreobrnjenec v krščanstvo

Nedeljski spodleteli poskus bombnega napada v Liverpoolu je zakrivil 32-letni Emad Al Swealmeen, je danes sporočila britanska policija. Mediji poročajo, da je šlo domnevno za iraško-sirskega spreobrnjenca v krščanstvo z zgodovino težav z duševnim zdravjem. Štiri osumljence v povezavi z dogodkom so oblasti medtem izpustile.

Policija zaradi poteka preiskave drugih podrobnosti o napadalcu ni podala. Poročila različnih medijev, ki se sklicujejo na neznane varnostne vire, sicer navajajo, da je bil Al Swealmeen neuspešen prosilec za azil iraškega in sirskega porekla z zgodovino težav z duševnim zdravjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napadalec, čigar improvizirana naprava je eksplodirala v zadnjem delu taksija pred porodnišnico v Liverpoolu, je umrl, taksistu pa je uspelo pobegniti z lažjimi poškodbami, potem ko je Al Swealmeena zaklenil v vozilo.

Spreobrnitev v krščanstvo

Napad se je sicer zgodil v bližini liverpoolske katedrale, kjer je v nedeljo potekalo bogoslužje v čast britanskim vojaškim veteranom in žrtvam prve in druge svetovne vojne, ki se ga je udeležilo približno 2000 ljudi. V isti katedrali se je Al Swealmeen po spreobrnitvi v krščanstvo leta 2017 krstil in zavrnil islam, je za britanski ITV povedal Malcolm Hitchcott, pri katerem je napadalec nekaj časa živel, poroča britanski BBC.

Po navedbah Hitchcotta je Al Swealmeen okoli šest mesecev preživel v psihiatrični bolnišnici, potem ko so ga aretirali zaradi incidenta z nožem v središču Liverpoola.

Pridržane izpustili

Britanska protiteroristična policija je po eksploziji v nedeljo aretirala tri moške, stare 29, 26 in 21 let. V ponedeljek pa so v povezavi z dogodkom aretirali še četrtega osumljenca, 20-letnega moškega. Po zaslišanju so vse štiri pridržane izpustili.

»Policija je bila zadovoljna z njihovimi odgovori in jih izpustila,« je za britanski ITV News danes povedal britanski minister za varnost in meje Damian Hinds.

Britanske oblasti so po nedeljskem incidentu v ponedeljek preventivno dvignile stopnjo ogroženosti zaradi terorizma z znatne na resno. To pomeni, da je teroristični napad verjeten, saj je bila eksplozija v Liverpoolu drugi incident v zadnjem mesecu dni.