Elon Musk je že most z azijsko silo

Ko je lani poleti takrat že stolet­ni Henry Kissinger obiskal Kitajsko, mu je partijski in državni voditelj Xi Jinping med pogovorom dal vedeti, da so kitajsko-ameriški odnosi danes na podobnem razpotju, kot so bili v začetku sedemdesetih let prejšnjega stolet­ja, ko je takratni svetovalec za nacionalno varnost predsednika­ Richarda Nixona tajno obiskal Peking in začel proces zgodovinskega zbliževanje dveh držav.

Ko so nekaj mesecev po Kissingerjevi smrti na državnem portalu Xipeng (The Paper) začeli objav­ljati serijo člankov V iskanju 'Kissingerja', je bilo jasno, da vodstvo v Pekingu išče osebnost velikega kalibra, ki bi ali Kamalo Harris ali Donalda Trumpa usmerila na podobno pot, kot jo je pred več kot pol stoletja Nixonu odprl njegov znameniti svetovalec.