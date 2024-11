Kitajci cenijo, da Slovenija ni podprla dodatnih carin na kitajske avtomobile

Minister za gospodarstvo Matjaž Han se s poslovno delegacijo te dni mudi na Kitajskem, kjer med drugim iščejo tudi priložnosti za sodelovanje slovenskih avtomobilskih dobaviteljev s hitrorastočimi kitajskimi proizvajalci električnih avtomobilov.

»Kot majhno izvozno usmerjeno gospodarstvo si mora Slovenija še posebej prizadevati za razpršitev izvoza izven EU, na trge, kjer lahko izkoristimo svoje konkurenčne prednosti. Na državni ravni si prav s tem namenom prizadevamo odpirati vrata slovenskim podjetjem na tuje trge. Predvsem si pri sodelovanju s Kitajsko želimo izboljšati vključevanje slovenskih podjetij v kitajske verige vrednosti in privabiti nove investicije najbolj inovativnih kitajskih podjetij v Slovenijo,« je poudaril Han.

Na srečanju z namestnikom ministra za trgovino in gospodarsko sodelovanje Ling Jijem sta se dotaknila možnosti za krepitev sodelovanja. Han je pri tem izpostavil prestrukturiranje slovenske avtomobilske industrije v zeleno električno mobilnost. Izpostavil je tudi področje farmacevtske industrije in Luko Koper, preko katere lahko kitajska podjetja na najbolj ekonomičen način dosegajo 500 milijonski evropski trg. V pogovorih je minister poudaril tudi področje turizma in prednosti Slovenije za kitajske goste.

Ling Ji je poudaril, da Kitajska zelo ceni držo Slovenije v odnosu do carin na uvoz električnih vozil iz Kitajske, saj ta pomeni, da je za svobodno mednarodno trgovino. Na področju avtomobilske industrije Ling Ji vidi veliko priložnosti za sodelovanje med državama, so sporočili z ministrstva.

Podpis pisma o nameri

Na poslovno-investicijski konferenci sta Avtomobilski grozd Slovenije – ACS in Kitajsko združenje proizvajalcev avtomobilov podpisala pismo o nameri, s katerim želita vzpostaviti partnerstvo s ciljem učinkovitejše mednarodne izmenjave znanja ter prenosa tehnologij in investicij, s posebnim poudarkom na razvoju in proizvodnji električnih vozil, njihovih sistemov in komponent ter povezanih tehnologij in razvoja znanja, so še sporočili z ministrstva.

Tanja Mohorič, direktorica ACS je povedala, da je za slovensko avtomobilsko industrijo izjemno pomembno, da v teh turbulentnih časih išče nove priložnosti: »Glede na to, da je trenutno naš glavni trg Evropa in znotraj Evrope predvsem Nemčija s 40 odstotki izvoza naše industrije, se zavedamo, da je treba razpršiti tveganja in poiskati nove priložnosti. Prav zaradi tega je Kitajska, ki se uveljavlja v avtomobilski industriji in prihaja tudi v Evropo, pomemben partner. Verjamem, da bomo s tem, ko smo začeli vzpostavljati odnose, podpisali pismo o nameri imeli tako podlago kot tudi obvezo, da še naprej iščemo nove kontakte in vzpostavljamo partnerstva med podjetji. Naš cilj ni delati zgolj na načelni ravni, ampak najti ustrezne partnerje, ki bodo sodelovali na poslovnem področju.«

Minister Matjaž Han FOTO: Leon Vidic/Delo

Han se je ob tem srečal tudi s predstavniki kitajskega avtomobilista Geely, ki je sicer tudi lastnik Volva, jutri pa se bo z gospodarsko delegacijo srečal tudi s predstavniki kitajskega avtomobilskega podjetja NIO.

V ospredju tudi farmacevtska industrija

Med neavtomobilskimi panogami je bila pozornost namenjena tudi farmacevtski industriji. »Kitajskim partnerjem je bilo predstavljeno slovensko avtomobilsko okolje ter iniciativa Biotech Hills, s pomočjo katere želi Slovenija postati najprivlačnejša destinacija v Evropi za raziskave in razvoj, proizvodnjo ter investicije v zagonska, majhna, srednja in velika podjetja na področju biotehnologije in farmacije,« so sporočili z ministrstva.

Nik Prebil iz Biotech je povedal, da predstavlja poslovna pot z vladno-gospodarsko delegacijo na Kitajsko odlično priložnost za sklepanje gospodarskih zavezništev tudi iz vidika zavoda Biotech Hills: »Biotehnologija s farmacijo v Sloveniji predstavlja eno najmočnejših industrij z visokim potencialom za razvoj. Razvoj pa krepimo s privabljanjem tujih investitorjev, kjer Kitajska vsekakor predstavlja odlično priložnost. Poleg tega Kitajska ponuja visokotehnološke rešitve in inovativen pogled na področju biotehnologije, zato je udeležba Slovenije v okviru enega največjih izvozno investicijskih sejmov na svetu, CIIE, še toliko bolj pomembna.«