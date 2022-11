Elon Musk pometa po Twitterju

V nadaljevanju preberite:

Del tega, kar so kot lažne novice ali sovražni govor uveljavljali pri Twitterju, Facebooku in drugje, se zdaj kaže kot resnica, družbena omrežja pa so z blokiranjem poročanja o dvomljivih poslih sina tedanjega demokratskega predsedniškega kandidata Bidna v Ukrajini, na Kitajskem in drugod, morda celo vplivala na zadnje predsedniške volitve. Musk tiste, ki v številnih konservativnih glasovih vidijo teorije zarote, poskuša zadržati z zagotavljanjem, da je absolutist svobode govora, ki spoštuje zakone. Posvetoval se je tudi z voditelji vrste ameriških organizacij za človekove in državljanske pravice, od zagovornikov temnopoltih NAACP do judovske Anti-Defamation League, ki se še posebej bojijo sovražnega govora.