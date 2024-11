Elon Musk že usmerja italijansko politiko in sodstvo

V nadaljevanju preberite:

Projekt italijanske premierke Giorgie Meloni, ki se je namenila izvažati migrante v Albanijo, nikakor ne more zaživeti. Rimsko sodišče je že prejšnji mesec ukazalo, naj oblasti iz Albanije vrnejo prvo skupino dvanajstih prebežnikov, ki so jih zajeli pred obalo otoka Lampedusa in odpeljali v Albanijo, kjer je italijanska država zgradila moderen, menda tudi udoben in varen sprejemni center za migrante. Po zakonu, ki ga je sprejela rimska vlada, tja lahko vozijo samo tiste brodolomce, ki prihajajo iz tako imenovanih varnih držav, ne pa tudi tistih z vojnih območij. Ker je v Afriki in na Jutrovem težko razmejiti varna od nevarnih območij, so sodniki odločili, da ljudje iz Egipta in Bangladeša, ki so sestavljali prvo skupino, ne prihajajo z varnih območij. Iz taborišča Gjadër so jih prepeljali nazaj v Italijo.