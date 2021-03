Zaradi covida-19 umrlo najmanj 3000 medicinskih sester in tehnikov

8.45 Covid po svetu zahteval 3000 smrti med medicinskimi sestrami

Posebnost cepiva proti covidu-19, ki ga je razvilo ameriško podjetje Johnson & Johnson, je, da zadošča en sam odmerek. FOTO: Kamil Krzaczynski/AFP

Covid-19 je po svetu zahteval najmanj 3000 smrti med medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki, je ob prvi obletnici razglasitve pandemije te bolezni sporočilo globalno združenje medicinskih sester. Posvarili so tudi, da bi lahko zaradi pandemije številne zapustile poklic.V letu dni, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila pandemijo covida-19, je ta bolezen med medicinskimi sestrami in zdravstvenimi tehniki zahtevala 3000 življenj, je sporočil Mednarodni svet medicinskih sester (ICN). To število, ki temelji na podatkih za 60 držav, je verjetno močno podcenjeno, so še navedli po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.Izvršni direktor ICNje ob tem opozoril, da so medicinske sestre med pandemijo doživele množično travmo, kar jih je potisnilo v fizično in duševno izčrpanost. »Dosegle so točko, ko so dale vse, kar so lahko,« je povedal.Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je 11. marca lani razglasila pandemijo covida-19, ki ga povzroča novi koronavirus. Konca pandemije leto dni pozneje še ni na vidiku. Virus se širi še naprej, tudi po zaslugi novih različic. V številnih državah veljajo protikoronski ukrepi. Določeno mero upanja prinaša cepljenje proti covidu-19.Potem ko so v kitajskem Wuhanu 31. decembra 2019 potrdili prvi primer novega koronavirusa, je trajalo le nekaj več kot dva meseca, da je ta našel pot na vse celine in v več kot sto držav. WHO je ob izjemno hitrem širjenju virusa sars-cov-2 po vsem svetu 11. marca razglasil pandemijo covida-19.Ameriški center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi iz Atlante (CDC) bo po poročanju Politica v kratkem objavil poročilo o smrtnosti v lanskem letu, ki ugotavlja, da se je predvsem zaradi novega koronavirusa v ZDA stopnja smrtnosti lani povečala za 15 odstotkov. Lani je v ZDA umrlo skupaj več kot tri milijone ljudi, kar je največ v zgodovini ZDA.Na prvem mestu vzrokov smrti med Američani so sicer še vedno bolezni srca in ožilja, na drugem rak. Na tretjem mestu je novi koronavirus prehitel nenamerne poškodbe. Leta 2019 je v primerjavi z letom prej stopnja smrtnosti v ZDA upadla za 1,2 odstotka.V ZDA imajo zaradi covida-19 temnopolti dvakrat večjo verjetnost, da bodo umrli za to boleznijo, ki jo povzroča novi koronavirus, kot belci. CDC je že poročal, da se je pričakovana življenjska doba med Američani od januarja do junija lani v primerjavi z istim obdobjem leta 2019 skrajšala za celo leto dni z 78,8 na 77,8 leta. Za belce se je skrajšala za 0,8 leta, za temnopolte za 2,7 leta in za Latinskoameričane 1,9 leta.Evropska agencija za zdravila (Ema) bo danes odločala o odobritvi cepiva proti covidu-19, ki ga je razvilo ameriško podjetje Johnson & Johnson. Pričakovati je, da bo cepivo odobrila. To bo že četrto odobreno cepivo proti koronavirusni bolezni v EU, a prvo, pri katerem je za zaščito potreben samo en odmerek.Če bo Ema ocenila, da so koristi cepiva večje od tveganj, bo priporočila izdajo pogojnega dovoljenja za njegovo uporabo, končno odločitev pa bo sprejela evropska komisija.s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani pričakuje, da bo to cepivo odobreno. Pojasnil je, da se je v študiji v ZDA izkazalo, da je 72-odstotno učinkovito. V Južni Ameriki je bilo to cepivo 66-odstotno učinkovito, v Južni Afriki pa so beležili 57-odstotno učinkovitost.Strokovna skupina za covid-19 zaradi obsega epidemije ni sledila predlogu ministra za notranje zadeve za skrajšanje omejitve gibanja ponoči, so sporočili po današnji seji vlade. Zato ta ostaja nespremenjena med 21. in 6. uro zjutraj. Bodo pa o tem znova odločali v naslednjih 14 dneh, so napovedali. Vlada je podaljšala tudi večino drugih omejitev.Sprejela je tudi novelo zakona o nalezljivih boleznih, ki uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem ne glede na to, ali je osebo v karanteno napotil Nacionalni inštitut za javno zdravje, policija ali na drug način. Novela tudi določa evidence, potrebne za nadzor, in določa neizvajanje karantene na domu kot prekršek. Predlog novele bodo podrobneje predstavili danes.