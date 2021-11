Enakopravnost traja sedem ur, toliko kot premierka na Švedskem

V nadaljevanju preberite:

»Iluzija je med užitki na prvem mestu.« Na to trditev francoskega razsvetljenskega filozofa in pisatelja Voltaira sem se spomnila ne toliko zaradi njegovega 327. rojstnega dne, ki smo ga zaznamovali 21. novembra, temveč zaradi Japonske. V tej državi so namreč znanstveniki ugotovili, da je novi koronavirus »požrl samega sebe«. Medtem ko v Evropi dosega nove rekorde, je tam namreč skoraj že povsem izginil.