Enotna lista na občinskih volitvah z zgodovinskim uspehom v Globasnici

Bernard Sadovnik. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Dvojezična krajevna tabla v Pliberku. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Na avstrijskem Koroškem so v nedeljo potekale občinske volitve, na katerih je Enotna lista, zbirna stranka slovenske narodne skupnosti ter regionalna stranka, dosegla zgodovinski uspeh v Globasnici, kjer je prvič osvojila absolutno večino. Na deželni ravni so se najbolje odrezali socialdemokrati (SPÖ). Volilna udeležba je bila skoraj 74 odstotkov.V Globasnici je bil poleg tega za župana s skoraj 65 odstotki podpore ponovno izvoljen. EL je v občinskem svetu v Globasnici osvojila osem mandatov, kar je eden več od volitev leta 2015.Sadovnik, sicer tudi predsednik ene od krovnih organizacij koroških Slovencev, Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS), je v odzivu za STA ocenil, da sta njegov uspeh (64,85 odstotkov podpore) in uspeh EL v Globasnici posledica širine in odprtosti stranke.Kot je še dejal Sadovnik, je EL prvič v zgodovini samostojnega političnega gibanja koroških Slovencev dosegla absolutno večino v kakem od občinskih svetov na avstrijskem Koroškem. V Avstriji podžupanov ne imenuje župan sam, pač pa si dve podžupanski mesti vedno razdelita najmočnejši stranki v občinskem svetu. Občinski svet podžupanoma tudi določi njune pristojnosti.Za svoj novi mandat je Sadovnik kot ključnega izpostavil razvoj regije na obeh straneh meje, predvsem v okviru Geoparka Karavanke in kvalitetnih turističnih projektov.Predsednik ELje v odzivu za STA dejal, da je stranka izredno zadovoljna z rezultati v Globasnici. Izpostavil je tudi, da je EL vseh občinah skupaj uspela pridobiti dodaten mandat v primerjavi s prejšnjimi volitvami.Kot je še dejal Hribar, je EL na splošno zabeležila prirastek po skoraj vseh občinah. »Povsod, kjer smo imeli pomladitev, smo imeli zelo dobre rezultate,« je še dejal Hribar in ob tem omenil, da je bil županski kandidat v Selah, 29-letni Danijel Olip precej blizu izvolitvi. »Smo na pravi poti z našo pomladitvijo,« je še dejal Hribar.Olip je v Selah sicer dobil 39,71 odstotka glasov podpore, EL pa bo imela v občinskem svetu pet mandatov, kar je eden več kot na volitvah leta 2015.Predsednik EL je sicer še dejal, da »nekoliko boli« rezultat v Železni Kapli, kjer dosedanjemu županu ELSmrtniku ni uspela ponovna izvolitev že v prvem krogu in se bo moral 14. marca v drugem krogu pomeriti s protikandidatko Elisabeth Lobnik iz SPÖ. Smrtnik je prejel 43,4 odstotkov glasov podpore, EL pa sedem mandatov v občinskem svetu, kar je eden manj kot na prejšnjih volitvah.»Povečanje županov na več kot dva je bila naša želja, to se ni zgodilo," je še dejal Hribar in dodal, da bo stranka zadovoljna, če bo obdržala dva župana.EL je sicer v vseh 21 občinah, kjer je nastopila s 517 kandidati, skupaj uspela pridobiti 59 mandatov v občinskih svetih, kar je dodaten mandat v primerjavi s prejšnjimi volitvami. Takrat je stranka osvojila tudi dva županska mandata.Številni pripadniki avtohtone slovenske narodne skupnosti na avstrijskem Koroškem so sicer nastopili tudi v okviru drugih list in strank.Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je v odzivu na volitve na avstrijskem Koroškem čestital vsem izvoljenim slovenskim kandidatom. Ob tem je urad izrazil upanje v dobro in aktivno sodelovanje ter prepričanje, da so dobri odnosi med večino in manjšino mogoči le ob spoštovanju manjšinskih pravic.Za nov županski mandat je Sadovniku čestital tudi predsednik republike, ki je ocenil, da je Sadovnikov uspeh plod njegove politične širine in povezovalnosti, ki je »zlasti v teh časih tako pomembna«. Pahor je ob tem izrazil upanje, da se bo nadaljevala manjšini naklonjena deželna in zvezna politika ter dobrososedstvo in prijateljstvo med Slovenijo in Avstrijo.Na občinske volitve na avstrijskem Koroškem so se za STA odzvali tudi v krovnih organizacijah avtohtone slovenske narodne skupnosti v tej avstrijski zvezni deželi. Tako predsednik SKS Sadovnik kot predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug sta kot pozitivna med drugim ocenila uspeh slovenskih kandidatov ter volilno udeležbo.V Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS) so v odzivu izpostavili, da so v številnih občinah izjemno mladi kandidati iz slovenske narodne skupnosti vstopili v lokalno politiko, kar je po besedah predsednika NSKS Valentina Inzka dobro za volitve leta 2026. NSKS tudi veseli, da so številni kandidati iz drugih strank svoje kampanje izvajali v obeh deželnih jezikih, »kar je tudi znak, da se na Koroškem nekaj premika«.Volitve na avstrijskem Koroškem so v nedeljo potekale v skupno 132 občinah na avstrijskem Koroškem. Zmagovalec občinskih volitvah na avstrijskem Koroškem je SPÖ, ki je dobil 39,2 odstotka glasov podpore. Iz vrst SPÖ sicer prihaja sedanji deželni glavar Peter Kaiser, ki avstrijsko Koroško vodi od marca 2013.Avstrijska ljudska stranka je na občinskih volitvah na avstrijskem Koroškem prejela 27,5 odstotka glasov, svobodnjaki 14,2 odstotka, Zeleni 2,1 odstotka in Team Koroška 1,7 odstotka. Ostale stranke so skupno prejele 14,8 odstotka glasov. Volilna udeležba je bila 73,81-odstotna.