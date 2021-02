Etna poskrbela za spektakularno predstavo

Lava k sreči ne ogroža mest pod vulkanom. FOTO: Antonio Parrinello Reuters

FOTO: Antonio Parrinello Reuters

Vulkan Etna je v teh dneh poskrbel za spektakularne prizore, ko je visoko bruhal lavo, kamenje in pepel. »Gre za najmočnejše eksplozije v južnem kraterju. Že leta ni tako močno bruhal, a k sreči ni večje nevarnosti za ljudi, seveda pa pepel otežuje dihanje, prav tako prekriva ulice in stavbe pod vulkanom,« je pojasnil, vulkanolog z italijanskega geološkega in vulkanološkega inštituta.A sicer aktivnost vulkana ni neobičajna, je dodal vulkanologV ponedeljek je vulkan lavo dvignil kar 1500 metrov visoko v nebo, kamenčki pa so zaradi silovite eksplozije poleteli tudi nekaj kilometrov visoko. Etna po pojasnilih vulkanologov bruha primitivno magmo, kar pomeni, da gre za magmo, ki se po kompoziciji ni veliko spremenila od magme, ki nastaja v plašču. Izvira torej iz globljih plasti vulkana in je v njej ujetega več plina, ki ob sprostitvi povzroči močnejše eksplozije in material požene višje v nebo. Leta 1789 je vulkan lavo potisnil tudi do 3000 metrov visoko v nebo.Koliko časa bo aktivnost Etne povečana, se ne ve. Lahko pa to traja tudi več mesecev ali celo let. Najmočnejši izbruh so sicer zabeležili marca 1669, ko je kombinacija lave in potresov uničila mesta v okolici.