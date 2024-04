EU s političnim dogovorom dosegla prepoved črnih zobnih zalivk

V Evropski uniji bosta od 1. januarja prihodnje leto prepovedana uporaba in izvoz amalgamskih oziroma črnih zobnih zalivk, predvideva politični dogovor Evropskega parlamenta in Sveta EU o predlogu revizije uredbe o živem srebru, ki so ga danes z veliko večino potrdili evropski poslanci.

Za novo zakonodajo je na plenarnem zasedanju v Bruslju glasovalo 575 evroposlancev, 12 jih je bilo proti, 38 pa vzdržanih, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

Nova pravila predvidevajo postopno uvajanje prepovedi amalgamskih zalivk od 1. januarja 2025. Zobozdravniki jih bodo izjemoma lahko uporabljali tudi po tem datumu, če bo to potrebno zaradi posebnih zdravstvenih potreb pacienta.

Članice, ki še ne krijejo stroškov alternativnih zalivk, lahko postopno uvedbo prepovedi preložijo do 30. junija 2026, s čimer bi se izognile negativnim posledicam za posameznike z nizkimi prihodki.

Od začetka prihodnjega leta bo prepovedan tudi izvoz črnih zalivk, njihova proizvodnja in uvoz pa od 1. julija 2026.

V Evropskem parlamentu poudarjajo, da v EU kljub drugim možnostim še vedno vsako leto za zobne zalivke porabijo okoli 40 ton živega srebra. Po sedaj veljavnih pravilih je prepovedana zgolj uporaba tovrstnih zalivk pri otrocih do 15. leta, nosečnicah in doječih materah.

Novo zakonodajo morajo potrditi še države članice, veljati pa bo začela 20 dni po objavi v uradnem listu EU.