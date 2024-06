EU stavi na Zahodni Balkan, Srbiji pa je za EU malo mar

V nadaljevanju preberite:

Prizadevanjem Skupine prijateljev­ Zahodnega Balkana, da se širitev Evropske unije na celoten Zahodni Balkan obravnava kot geostrateško nujnost, ki potrebuje politično podporo, ni videti konca. Toda iz Srbije skoraj vsak dan pride nov signal, ki meče senco dvoma na iskrenost prizadevanj Beograda, da opravi svoj del naloge in pripelje državo v objem evropske družine.

Beograjski odvetnik in politični aktivist Čedomir Stojković svari, da je Srbija opustila evropske ambicije, vendar je sklenila to odločitev prikriti zaradi denarja in privilegijev, ki ji jih omogoča Unija.