EU z dodatnimi sankcijami proti ruski skupini Wagner

Evropska unija je na seznam sankcioniranih entitet uvrstila rusko najemniško vojaško skupino Wagner, ki »aktivno sodeluje v ruski vojni proti Ukrajini,« so sporočili iz Bruslja. Skupino so že EU februarja uvrstili na drug seznam sankcij zaradi kršenja človekovih pravic in destabilizacije držav v Afriki.

Skupino Wagner so v četrtek dodali tudi na seznam sankcij EU »zaradi dejanj, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine«. To, da je ruska najemniška vojska dvojno sankcionirana, poudarja mednarodno razsežnost in resnost dejavnosti skupine ter njen destabilizacijski vpliv na države, v katerih deluje, so zapisali pri Svetu EU.

Jevgenij Prigožin (v sredini), vodja skupine Wagner FOTO: Yulia Morozova/Reuters

Svet EU je med sankcionirane uvrstil še ruski medij RIA FAN, ki je del skupine Patriot Media Group; njen upravni odbor vodi Jevgenij Prigožin, vodja skupine Wagner. RIA FAN je na seznamu pristal zaradi objavljanja provladne propagande in dezinformacij, je še sporočil Svet EU.

EU je proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino v zadnjem letu sprejela deset svežnjev sankcij. Sankcije v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko celovitost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, zdaj veljajo za skupno 1473 posameznikov in 207 subjektov.

Za posameznike in subjekte, ki so se znašli na seznamu, veljajo zamrznitev sredstev v EU, prepoved potovanj in prepoved financiranja njihovih dejavnosti od katere koli osebe ali podjetja iz EU.