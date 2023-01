Korupcije osumljena grška evropska poslanka in nekdanja podpredsednica Evropskega parlamenta Eva Kaili ostaja v priporu, je danes odločilo sodišče v Bruslju. Odvetniki Kailijeve se lahko na odločitev pritožijo v roku 24 ur, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sodišče je tako sledilo predlogu tožilstva, ki je nasprotovalo alternativnim oblikam pripora, ki so jih predlagali odvetniki Kailijeve. Kot je za novinarje dejal eden izmed njih, Andre Risopulos, je tožilstvo prepričano, da v njenem primeru obstaja tako tveganje za beg, za dogovarjanje s tretjimi osebami kot tveganje za uničevanje dokazov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Še en njen odvetnik Mihalis Dimitrakopulos je medtem za medije kritiziral razmere v bruseljski policijski celici, kjer je nedavno preživela eno noč. Pogoji naj bi spominjali na srednji vek. Pripor sicer Kaili prestaja v zaporu v mestu Haren in tiskovna predstavnica ministrstva za pravosodje je sporočila, da so priporniki v nedavno odprtem zaporu nastanjeni v lastnih celicah s tuši.

Grški odvetnik Michalis Dimitrakopoulos. FOTO: John Thys/Afp

Grško evroposlanko Evo Kaili so evropski poslanci s podpredsedniškega mesta odstavili sredi decembra, potem ko se je znašla v središču korupcijske afere, povezane s poskusi vplivanja Maroka in Katarja na odločitve parlamenta.

V okviru preiskave korupcije so belgijski preiskovalci izvedli več kot 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in prostorih parlamenta v Bruslju ter zasegli 1,5 milijona evrov. Pridržani so štirje, poleg Kailijeve tudi dolgoletni nekdanji evropski poslanec Antonio Panzeri, italijanski parlamentarni pomočnik Francesco Giorgi, sicer partner Kailijeve, ter vodja nevladne organizacije No Peace Without Justice, Italijan Niccola Figa-Talamanca.

Osumljeni so članstva v kriminalni združbi, pranja denarja in korupcije. Od Katarja naj bi prejeli velike vsote denarja za vplivanje na politične izjave in odločitve v Evropskem parlamentu v korist emirata, zlasti glede pravic delavcev. Katar in Maroko obtožbe odločno zanikata.