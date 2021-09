Evropa je našla dolgo roko Kremlja

Nista delovala na lastno pest

1. novembra 2006 se je Litvinenko sestal z morilcema v londonskem hotelu Millenium. FOTO: Reuters

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je včeraj objavilo razsodbo, da je Rusija odgovorna za umor nekdanjega sodelavca FSB, ki je bil leta 2006 v Veliki Britaniji zastrupljen z radioaktivnim polonijem. Hkrati so britanske oblasti izdale tiralico še za tretjim ruskim državljanom, ki je osumljen sodelovanja pri likvidaciji nekdanjega ruskega vohuna, ki je prav tako v Veliki Britaniji umrl zaradi zastrupitve z zloglasnim strupom novičok.ESPČ je v razsodbi o tožbi Litvinenkove vdove ugotovilo, da sta likvidacijo izvedla ruska državljana, najverjetneje po naročilu Rusije. Litvinenko je umrl zaradi zastrupitve z radioaktivnim izotopom, ki so mu ga podtaknili v čaj. Spil ga je v londonskem hotelu Millenium, blizu ameriškega veleposlaništva, kjer so se nekoč zbirali ameriški obveščevalci, nato hudo zbolel in kmalu zatem v bolnišnici umrl. Pred smrtjo je Litvinenko, nekdanji uslužbenec FSB, ki je od »čekistov« prestopil k nekdaj najbogatejšemu in najvplivnejšemu ruskemu oligarhu, za zastrupitev okrivil ruskega predsednika. Nekdanjemu delodajalcu Berezovskemu, ki ga tudi ni več med živimi, je menda povedal, da mu je strup v skodelico čaja najbrž podtaknil ruski poslovnež in nekdanji kolega iz posebnih služb, ki je zdaj poslanec v ruskem zveznem parlamentu. Z njim in še dvema Rusoma se je namreč usodnega 1. novembra 2006 sestal v londonskem hotelu Millenium, kjer so pozneje našli veliko sledov strupa.Po ugotovitvah ESPČ sta umor izvedla ruska državljana Lugovoj in. V London sta odpotovala zgolj zato, da bi ubila Litvinenka. Obstajajo tudi zadostni, t. i. prima facie dokazi, da sta delovala skladno z usmeritvami ali nadzorom ruskih oblasti, so ugotovili sodniki v Strasbourgu. Šlo je za načrtovano in kompleksno operacijo, v kateri je bilo treba pridobiti redek in smrtonosen strup, urediti potovanje in načrtovati poskuse, da bi Litvinenko zaužil strup, so ocenili na ESČP. Rusija v primeru ni niti poskušala dokazati, da sta morilca delovala »na lastno pest« in da ni šlo za načrtovano operacijo. Prav tako ji ni uspelo zavrniti trditev, da je bila država vpletena v primer. Sodišče je zato sklenilo, »da se umor Litvinenka pripiše Rusiji«.Ugotovitve evropskih sodnikov so v Kremlju odločno zavrnili. »Še vedno ni rezultatov preiskave, zato so takšne izjave najmanj neutemeljene,« je dejal tiskovni predstavnik Kremlja. »Nismo pripravljeni sprejeti te odločitve,« je dodal. Po njegovih besedah evropsko sodišče »nima ne moči ne tehničnih zmogljivosti« za razsojanje o tem primeru. Odzval se je tudi eden od »zločincev«, dumski poslanec Lugovoj. Po njegovih besedah je odločitev evropskega sodišča »nepravična, nezakonita in politično motivirana«. Po njegovih besedah je ta razsodba omajala ugled ESČP, saj je menda utemeljena zgolj z navedbami Litvinenkove vdove.Likvidacija Litvinenka, ki jo je po včerajšnji ugotovitvi evropskega sodišča pripravila ruska država, ni edini umor notranjih sovražnikov, ki ga je Kremelj domnevno organiziral v tujini. V zadnjih dveh poskusih je bil »glavni junak« živčni strup novičok. Prav tako v Veliki Britaniji sta bili leta 2018 njegovi domnevni žrtvi nekdanji sodelavec ruskih tajnih služb Sergej Skripal ter njegova hči, lani pa so se s tem strupom hoteli znebiti Putinovega vodilnega kritika