Evropejci prihajajo v oblekah in vojaških uniformah

Ko so japonski, ameriški in francoski vojaki ta teden začeli vojaške vaje na jugozahodnem japonskem otoku Kjušu, je te tri države v prvem skupnem manevru povezala velika sila, katere imena niso odkrito omenjali. Pa vendar je bilo vsakič, ko je kateri od obrambnih ministrov pojasnil, da stoji za to veliko akcijo, ki bo trajala od 11. do 17. maja, vizija svobodnega in odprtega Indopacifika, jasno, da je v ozadju akcije – kot skupna grožnja – Kitajska.