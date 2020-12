Evroposlanci sprejeli krizni načrt o ločitvi z Združenim kraljestvom

Evropski poslanci so danes podprli krizni načrt usmerjenih ukrepov, če se EU in Združeno kraljestvo do konca leta ne uspeta dogovoriti o sporazumu o odnosih po brexitu.Načrt usmerjenih ukrepov, ki ga je pretekli teden objavila Evropska komisija, zagotavlja osnovno povezanost zračnega in cestnega prometa med EU in Združenim kraljestvom ter omogoča vzajemni dostop ribiških plovil do voda obeh strani. Namen je premostiti obdobje, ko ne bi bilo nobenega dogovora.Te začasne ukrepe mora zdaj potrditi še Svet EU. Veljati bodo začeli po objavi v uradnem listu EU, uporabljati pa jih bo mogoče, če bo podobne ukrepe sprejelo tudi Združeno kraljestvo, so pojasnili v parlamentu.Dopoldne so evroposlanci o pogajanjih o brexitu razpravljali z glavnim evropskim pogajalcem. Ta je posvaril, da je za dogovor med EU in Veliko Britanijo o prihodnjih odnosih po brexitu ostalo le še nekaj ur časa.Na drugi strani je britanski premier pogajanja, ki so v sklepni fazi, označil za težka . Dejal je sicer, da so njihova vrata odprta, ter izrazil upanje, da se bo EU spametovala in dala predlog na pogajalsko mizo.Morebitni dogovor, ki ga morata strani skleniti najkasneje do konca meseca, mora ratificirati tudi Evropski parlament. Konferenca predsednikov parlamenta je v četrtek po srečanju z Barnierjem sporočila, da je pripravljena konec decembra organizirati izredno plenarno zasedanje parlamenta o izidu pogajanj, vendar pa mora biti dogovor dosežen do nedelje.