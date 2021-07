Evropska politika se je morda vendarle zbudila

V nadaljevanju preberite:

Sporni madžarski zakon, ki je začel veljati ta teden in po ruskem zgledu v šolah prepoveduje širjenje vsebin o homoseksualnosti in spremembi spola, omejuje zastopanost pripadnikov skupnosti LGBT+ v medijih in povezuje istospolno usmerjenost s pedofilijo, je EU znova razdelil na zahod in vzhod, a hkrati povzročil več ogorčenja kot katerikoli drug kontroverzen korak vlade madžarskega premiera Viktorja Orbána. Ostrost odziva, ne le od evropskih institucij, ampak tudi od več držav članic, vzbuja vtis, da se je evropska politika vendarle zbudila.