Sodišče: Evropsko pravo je v nasprotju s poljsko ustavo

Poljsko ustavno sodišče je danes odločilo, da je del evropskega prava v nasprotju z nacionalno ustavo. Po mnenju večine sodnikov so nekatere določbe v pogodbah EU in sodbe sodišča EU v Luksemburgu v navzkrižju z najvišjim poljskim pravnim aktom. Članstvo države v Uniji in podpis pogodb po njihovem mnenju nista pomenila, da je Poljska svojo suverenost prenesla na Bruselj, je poročal AP.



Odločitev sodišča, ki je pod nadzorom vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS), je bila težko pričakovana in večkrat prestavljena. Kritiki so odločanje o vprašanju, ali ima evropsko pravo prednost pred nacionalnim, označili za poskus spodkopavanja pravne strukture Unije. Z odločitvijo o nadvladi domače zakonodaje bi bila, kot je pred časom izpostavil evropski komisar za pravosodje Didier Reynders, ogrožen eden izmed temeljev sedemindvajseterice.



Bruselj in Varšava sta v sporu zaradi številnih vprašanj: od imenovanja vrhovnih sodnikov, medijske svobode do pravic skupnosti LGBT+.



»To je napad na EU kot celoto,« je sporočil Jeroen Lenaers, ki je v poslanski skupine Evropske ljudske stranke v evropskem parlamentu predstavnik za pravosodje in notranje zadeve. Z odločitvijo ustavnega sodišča, da del pogodb EU ni skladen s poljskim pravom, v Varšavi po njegovem mnenju utirajo pot izstopu Poljske iz EU.

